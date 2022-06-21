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الشيوخ الإيطالي يلزم الحكومة الإحاطة بالتدابير المكرسة لدعم المؤسسات الأوكرانية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:54 م
الشيوخ الإيطالي يلزم الحكومة الإحاطة بالتدابير المكرسة لدعم المؤسسات الأوكرانية أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أقر مجلس الشيوخ الإيطالي، نصا يلزم الحكومة بمبادئ محددة تجاه أوكرانيا عقب الإحاطة البرلمانية لرئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجي، أمام أعضاء المجلس، وعلى ضوء انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث ووفقا للنص، اشتملت التوصيات على إشراك البرلمان بالقرارات، وتلبية لطلب تقدمت به كتلة (حركة خمس نجوم)، التي التزمت بالمشاركة في اللقاءات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال النص البرلماني: تدعى الحكومة إلى المثول أمام البرلمان على ضوء مؤتمرات القمة الدولية وفي حال إرسال أي إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا في الإطار الذي حددته الأخيرة أصلا، وتمت الموافقة عليه" في الأيام الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتتعهد الحكومة وفقا لأحكام مرسوم القانون 14/22، بمواصلة ضمان المشاركة الواسعة اللازمة للبرلمان بشقيه على النحو المنصوص عليه، وكذلك بمناسبة عقد أهم مؤتمرات القمة الدولية المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.

وأوضح النص البرلماني أن على الحكومة الإحاطة بالتدابير المكرسة لدعم المؤسسات الأوكرانية، بما في ذلك توفير الإمدادات العسكرية.

 


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