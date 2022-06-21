السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية فى المنتزه ثالث بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، بمنطقة عزبة الرحمة شرق المدينة، وسيطرت قوات الأمن على الوضع، وضبطت المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.



كان قسم المنتزة ثالث قد تلقى إخطارا بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة عزبة الرحمة، ووجود مصابين بمحل الواقعة بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة نشبت لسابقة وجود خلافات بين كل من " م.ج.م " و " نجلة " م. م.ج " و" ن.م.ع" ربة منزل و "ع.م.م " و " م.ح.م" حيث حدثت مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة استعان الاول ونجله كل منهم بحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وقاموا خلالها بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة والطرف الثانى، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، مما أدى إلى إصابة عدد 5 إصابات.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما والأسلحة المستخدمة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة بقسم المنتزة ثالث، وجارى العرض على النيابة.





