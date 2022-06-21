السيطرة على حريق بحوشين بدار السلام سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوشين بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج دون حدوث إصابات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش دائرة مركز دار السلام بحوش ملك المدعو إبراهيم ع ح 61 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية إمتد لحوش مجاور ملك المدعو يونس ع م ا 30 سنة عامل وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق تطاير شرر من موقد بلدي بحوش الأول وأضافا بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخل ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.