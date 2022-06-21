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السويد تطلق خطة طوارئ لتزويد المستهلكين بالغاز بسبب اضطراب إمدادات النفط الروسى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:29 م
السويد تطلق خطة طوارئ لتزويد المستهلكين بالغاز بسبب اضطراب إمدادات النفط الروسى النفط
كتب أحمد عرفة

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أطلقت السلطات السويدية خطة طوارئ لتزويد المستهلكين بالغاز، تحسبا لاضطراب إمدادات الغاز الروسى، بسبب العقوبات الغربية على روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وكالة الطاقة السويدية إن انتقال السويد إلى إمدادات الغاز في حالات الطوارئ، يوفر الوقود خطوة بخطوة لجميع مناطق البلاد وستغطي هذه الإجراءات في المرحلة الأولى المناطق الجنوبية والغربية للمملكة.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 13 طائرة بدون طيار (مٌسيرة) و4 صواريخ "توتشكا- أو"، خلال صد هجوم للجيش الأوكراني على جزيرة زمييني (الأفعى) المطلة على البحر الأسود.

 

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن نظام كييف حاول استرجاع جزيرة زمييني الواقعة قبالة أوديسا، وذلك من خلال شن ضربات جوية ومدفعية مكثفة تليها عملية إنزال للقوات، مبينة أن أكثر من 15 طائرة مسيرة أوكرانية تنوعت بين استطلاع وقتالية شاركت في الغارة على الجزيرة.

 

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمثلة بأنظمة الصواريخ والمدافع "بانتسير" المضادة للطائرات ونظام "تور" الصاروخي المضاد للطائرات، دمرت كل القذائف التي أطلقها على زمييني، حيث تم إسقاط 13 طائرة مٌسيرة، و4 صواريخ من طراز "توتشكا-أو"، بالإضافة إلى تدمير 21 قاذفة من راجمات الصواريخ "أوراجان" دون أن يصل أي من الأسلحة النارية الأوكرانية إلى أهدافها في جزيرة زميني.

 

 


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