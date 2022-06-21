السودان ينفى تراجع "نادى باريس" عن إعفاء ديونه

الخرطوم (أ ش أ)

نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بالسودان، تراجع "نادى باريس"، عن اتفاق إعفاء ديون السودان.

وذكرت وزارة المالية السودانية، في بيان صحفي نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناولت في الآونة الأخيرة أن مجموعة نادي باريس، التي تم الاتفاق معها في يوليو عام 2021 على إعفاء ديون السودان، قد تراجعت عن هذا الاتفاق.

وأكدت وزارة المالية السودانية، أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، حيث إن السودان خاطب سكرتارية مجموعة نادي باريس في أبريل الماضي بشأن تمديد توقيع الاتفاقيات الثنائية بين السودان ومجموعة دول نادي باريس حتى أبريل 2023 وتمت الموافقة على التمديد، كما أن السودان لم يتلق أية إفادة مكتوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى إلغاء أو تجميد الاتفاقيات.