السفير السعودى لدى اليمن يشدد على أهمية سرعة فتح الحوثيين للمعابر فى تعز

أ.ش.أ

أكد السفير السعودي لدى اليمن، والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الثلاثاء، أهمية سرعة فتح الحوثيين للمعابر في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.

وشدد آل جابر خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن، الدكتور يفجيني كودروف، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة الرئيس رشاد العليمي، مضيفا أنه تمت مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية هناك.