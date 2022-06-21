السجن 5 سنوات لـ5 متهمين باستعراض القوة ضد عامل فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب والمستشار الحسيني أحمد عطا والمستشار محمد عاطف مشالي وسكرتير الجنايات ياسر متولي، بالسجن 5 سنوات لكل من "س.ع.ف" و"ع.ر.ع" و"ع.و.م" و"ع.م.ع" وغيابيا 5 سنوات للمتهم "ع.ع.ف" بتهمة استعراض القوة .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4550 لسنة 2021 جنايات برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني واستعراض القوة علية بدائرة القسم .
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب أنه حال استقلال المجني علية " و.م.م " عامل سيارة أجرة عقب عودته من العمل بمنطقة العلمين إلى الإسكندرية حدثت مشادة بينه وبين السائق الاختلاف على الأجرة فتدخل المتهم الأول " س.ع.ف" بصوت عالي و بالسب والقذف ضد المجني عليه وخلال سير السيارة طلب المتهم من السائق التوقف على جانب الطريق ونزل من السيارة وقام بإنزال المجني عليه الذي فؤجي بباقي المتهمين " ع.ر.ع." و " ع.و.م" و " ع.م.ع" و " ع.ع.ف " بالتعدي علية وبحوزتهم آلة حادة شومة فحاول المجني عليه الفرار منهم وتوجه نحو الطريق السريع ظنن منه النجاة إلا أن إحدى السيارات صدمته به وتوفي إثر ذلك وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين .
السجن 5 سنوات لـ5 متهمين باستعراض القوة ضد عامل فى الإسكندريةالثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:39 ص
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب والمستشار الحسيني أحمد عطا والمستشار محمد عاطف مشالي وسكرتير الجنايات ياسر متولي، بالسجن 5 سنوات لكل من "س.ع.ف" و"ع.ر.ع" و"ع.و.م" و"ع.م.ع" وغيابيا 5 سنوات للمتهم "ع.ع.ف" بتهمة استعراض القوة .
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