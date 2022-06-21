السجن المشدد 7 سنوات لقاتل والده فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم محمود إبراهيم شلقامي عبد الله، 21 عامًا طالب جامعي، والمتهم بقتل والده الذي يعمل "ميكانيكي"، في يوليو من العام الماضي، فى ثانٍ أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب خلافات بينهما بـ"سلاح أبيض"، فى منطقة الحكر بشارع الثلاثيني، التابع لدائرة قسم شرطة ثانٍ في محافظة الإسماعيلية.

وكان قد لقي ميكانيكي سيارات يدعى إبراهيم شلقامي عبد الله، وشهرته إبراهيم دايو، صاحب ورشة لتصليح السيارات بالموقف الجديد فى محافظة الإسماعيلية، مقيم في منطقة الحكر بشارع الثلاثيني، التابع لدائرة قسم شرطة ثانٍ في محافظة الإسماعيلية، مصرعه على يد نجله طالب جامعي لخلافات بينهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المتمثلة في فريق المباحث وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة مسرح الجريمة، كما تحفظت شرطة الإسماعيلية على جثة الأب لحين معاينة النيابة وانتداب الطب الشرعي، وبالفحص تبين أن القاتل ومرتكب الواقعة "طالب جامعي" في العشرينات من عمره قام بقتل والده بسلاح أبيض، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى قتل والده والقت شرطة الإسماعيلية القبض على نجل القتيل.

وكشفت تحريات المباحث أن القاتل من أسرة بسيطة، مشهود له ولأسرته بسمعة طيبة بين بقية أسر المنطقة، بينما المجني عليه حسن السمعة والخلق، وكان يحرص على أداء الصلاة في موعدها، كما كان آخر ما قام به قبل قتله على يد ابنه شراء الأضحية وذبحها أمام منزله، وله 5 أبناء أكبرهم الجاني ويدعى "محمود".

وأبدت زوجة الضحية وأشقاء المتهم فرحة بعد صدور الحكم.