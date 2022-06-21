السجن المشدد 5 سنوات للمتهمة بقتل زوج شقيقتها فى السيدة زينب

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهمة "ر. ص" بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة قتل زوج شقيقتها.

كانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على المتهمة بتهمة بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة في حالة تلبس، وفي يدها السلاح المستخدم في الجريمة، إذ اعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.