الرى: تأهيل مساقى بأطوال 500 كيلومتر فى محافظة القليوبية

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث على مستوىالجمهورية ومشروع قناطر ديروط الجديدة وموقف الاستعدادات لموسم السيول وكذا متابعة موقف تنفيذ مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث بنطاق محافظة القليوبية.

وصرح عبد العاطي أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ 38 كيلومتر حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيلترع بأطوال 342 كيلومتر حتى تاريخه، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال 684 كيلومتر ، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلومتر أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظمالري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان ، وأنه تم نهو 933 فدانا، وأن عدد 24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدان.

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2772 مخالفةعلى مساحة 169 ألف متر مربع، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافةالإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.