الرئيس العراقى يؤكد أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسى فى البلاد

بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الثلاثاء، أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسى فى البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفد التيار المدنى الديمقراطى، لبحث تطورات المشهد السياسي في العراق؛ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الجانبان "ضرورة توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع لمجابهة التحديات وتلبية الاستحقاقات بمسؤولية وطنية، وأن تكون مصالح المواطنين وتطلعاتهم واحتياجاتهم هى مسار العمل، إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار فى العراق وترسيخ مبدأ سيادة الدولة".

يذكر أن نواب التيار الصدرى استقالوا من مجلس النواب العراقى.. وطالب زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد في حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم "السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد الفساد.

وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزاب وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نورى المالكى.

وكان زعيم التيار الصدري أمهل قبل استقالة نواب التيار من مجلس النواب "الإطار التنسيقي" للتشاور مع الأحزاب السياسية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة جديدة وفق نتائج الانتخابات التي فاز التيار الصدري بأعلي عدد من المقاعد (74 نائبا من إجمالي 328 نائبا).