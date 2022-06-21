اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يشيد بالتطور الكبير فى العلاقات المصرية السعودية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:19 م
الرئيس السيسى يشيد بالتطور الكبير فى العلاقات المصرية السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالأمير محمد بن سلمان، ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية، كما أكد الرئيس الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك ولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير. 
 
وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

السيسي

الرئيس السيسي

محمد بن سلمان

العلاقات المصرية السعودية

عاجل



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يستقبل اليوم ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:06 م

فى كلمته بالدورة الـ 3 لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.. الرئيس السيسى يطالب بتنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول أفريقيا.. ويؤكد: المجتمع الدولى يعانى من توترات وعلينا تعزيز التكاتف الأفريقى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:02 م

الرئيس السيسى يطالب بتنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول أفريقيا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:46 ص

ضيف مصر العزيز..الأمير محمد بن سلمان يصل القاهرة فى زيارة لمدة يومين..الرئيس السيسي يستقبل ولى العهد السعودى بمطار القاهرة الدولى..بيان لرئاسة الجمهورية: شراكة استراتيجية عميقة وتاريخية بين القاهرة والرياض..صور

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة