الرئيس السيسى: منتدى أسوان يوفر فرصة مهمة للاستمرار في إيصال صوت قارتنا

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انعقاد النسخة الثالثة من منتدى أسوان يتزامن مع قرب استضافة مصر للدورة الـ27 لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، مؤكدا أن المناقشات بالمنتدى فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي يضطلع به تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في أفريقيا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته امام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، لعل انعقاد منتدى أسوان هذا العام يوفر فرصة مهمة للاستمرار في إيصال صوت القارة الأفريقية لجميع الشركاء والفاعلين على الصعيد الدولي.

وتابع الرئيس: لا يفوتني التأكيد على تعزيز دور المرأة في السلم والأمن في أفريقيا، فضلا عن الاستفادة من طاقات الشباب ورؤاهم، مشددا على أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق آمال شعوبنا، وهو ما يتطلب منا جميعا التكاتف ومواصلة العمل دون كلل مع التحلي بالمسؤولية.