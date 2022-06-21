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الدكتور طارق رضوان قائما بأعمال وكيل شئون التعليم والطلاب بتجارة طنطا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 04:42 م
الدكتور طارق رضوان قائما بأعمال وكيل شئون التعليم والطلاب بتجارة طنطا الدكتور طارق رضوان
الغربية مصطفى عادل

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أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور طارق رضوان، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالكلية، لحين تعيين وكيلاً للكلية.

حصل الدكتور طارق رضوان على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة طنطا بتقدير امتياز عام 1990، والماجستير في التسويق من جامعة طنطا عام 2000، ثم درجة الدكتوراه فى إدارة الأفراد من جامعة طنطا عام 2008

وتدرج الدكتور طارق رضوان في الوظائف العلمية، حيث عُين معيد في 1990، و مدرس مساعد في2000، ومدرس في 2008، وأستاذ مساعد في 2015، وأستاذ في 2021، كما شغل منصب المنسق الأكاديمي للدراسات العليا المهنية بكلية التجارة منذ عام 2017 حتى الأن .

 

 

 

 


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