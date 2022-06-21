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الحكومة: إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة لإدارة مرافقها

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:48 ص
الحكومة: إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة لإدارة مرافقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
 
وتم التوافق خلال الإجتماع، على أنه سيتم إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تتولى الإدارة والتشغيل لمرافق العاصمة، وفق اتفاق مع الوزارات المعنية.
 
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي بهدف إيجاد آلية لإدارة الشركة لأعمال المرافق والخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تحسين الخدمة المُقدمة للسكان، وكذا الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها.
 
وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع بدء تسكين الأحياء السكنية، وكذا انتقال الحكومة إلى العمل بالحي الحكومي تدريجياً، مضيفاً أن شركة العاصمة تنسق حالياً لعقد شراكات مع شركات عالمية مُتخصصة لإدارة المرافق والخدمات في نطاق العاصمة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
 
من جانبه أكد اللواء أحمد زكي عابدين أن إدارة وتشغيل مرافق العاصمة الإدارية الجديدة يمثل ركيزة مهمة لتحقيق الإستدامة لهذا المشروع الحضاري الضخم، مشيراً إلى أن "العاصمة الإدارية الجديدة" تعد أكبر مدينة عصرية ذكية على أرض مصر، حيث توفر نمط حياة ذا جودة عالية لقاطنيها وفق أحدث المعايير العالمية، كما تراعي اشتراطات التحول الأخضر والرقمنة في مشروعاتها الحالية والمستقبلية، وتضم أيضاً العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (5)
اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (5)

اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (1)
اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (1)

اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (2)
اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (2)

اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (3)
اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (3)

اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (4)
اجتماع اليوم لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة (4)
 

العاصمة الادارية

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

ادارة العاصمة الادارية



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