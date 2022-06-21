الجامعة العربية: نسعى لتوفير الخدمات الصحية للاجئين بالمنطقة

كتب بيشوى رمزى

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة إن الجامعة العربية رحبت بإعداد "الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية وخطة عملها"، حيث توفر الاستراتيجية وخطة العمل إطاراً عربياً لسياسة عامة توفر الرعاية الصحية للاجئين، للتخفيف من الأثار المترتبة على اللجوء في المنطقة العربية، وتدعم الجهود المبذولة من الدول المستضيفة لهم.

وأضافت، خلال كلمتها أمام حفل إطلاق الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاستراتيجية تهدف لتقديم الخدمات الصحية للاجئين وملتمسي اللجوء، في الدول العربية الأعضاء، للحد من معدلات الاعتلال والوفيات المبكرة، من خلال دعم وتحسين توافر خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة وطرق الحصول عليها، وتقديم الدعم اللازم للنظم الصحية الوطنية لتلبية احتياجات اللاجئين الصحية والمجتمعات المضيفة.

واستطردت أن الأمانة العامة عقدت عدد من الاجتماعات التشاورية مع الخبراء المعنين بوزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء لمناقشة وإبداء ملاحظات الدول العربية الأعضاء على المسودة الأولى للاستراتيجية وخطة عملها، قبل عرضهما على مجلس وزراء الصحة العرب لاعتمادهما.

وأوضحت أبو غزالة أن إقرار الدول العربية الأعضاء للإستراتيجية يأتي إيماناً منهم بأهمية تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030 المعني بالصحة، والذي يدعو إلى التمتع بالصحة الجيدة والرفاه في جميع الأعمار، ولرؤية الدول لأهمية وضع إطار شامل للسياسات الإقليمية بشأن الصحة في سياق اللجوء لدعم مواءمة السياسات والقوانين على الصعيدين الإقليمي والوطني.

وكشفت أنه سيتم تنظيم ورشة العمل العربية الأولى لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدار اليوم وغد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف مناقشة أوليات الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها، وتحديد الآليات التي يمكن من خلالها الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والرعاية الصحية، ووضع أطر للعمل لمواجهة القدرة على الصمود والرصد والمتابعة.