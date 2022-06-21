اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجامعة العربية تشيد بدور مصر فى استضافة اللاجئين العرب

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:06 م
الجامعة العربية تشيد بدور مصر فى استضافة اللاجئين العرب السفيرة هيفاء أبو غزالة
كتب بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بدور مصر الداعم لجهود مجلس وزراء الصحة العرب لمساعدة القطاعات الصحية في العديد من الدول العربية، وكذلك دورها في استضافة اللاجئين العرب.
 
وقالت، في تصريحات على هامش احتفالية إطلاق الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الرعاية الصحية للاجئين اليوم الثلاثاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، إن مجلس وزراء الصحة العرب أقر مساعدات لبعض الدول العربية التي تحتاج لدعم قطاعاتها الصحية خاصة خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة المصرية تسارع لتقديم العون للجامعة العربية لتوصيل هذه المساعدات مثل الأدوية وغيرها.

الجامعة العربية

هيفاء ابو غزالة

وزراء الصحة العرب

كورونا

الدول العربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة