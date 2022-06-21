التنمية المحلية: مشروع ميكنة إدارة أملاك الدولة بالشرقية يحقق طفرة بالمحافظة

كتب على عبد الرحمن

أكد المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التكنولوجية والمعلوماتية والتدريب، أن مشروع ميكنة إدارة أملاك الدولة والذى يتم تنفيذه في محافظة الشرقية، يحقق طفرة كبيرة داخل المحافظة من خلال إدخال كافة البيانات الخاصة بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والأصول المملوكة للدولة سواء المسجلة وغير المسجلة وذلك لحفظ الحقوق وحفاظاً على المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التكنولوجية والمعلوماتية والتدريب والدكتور محمود فخر الدين مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وممثلين عن وزارتي الاتصالات والإنتاج الحربي، وذلك لبحث ومناقشة آلية لإنشاء منظومة ميكنة إدارة أملاك الدولة ، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالاستمرار في إنشاء منظومة إدارة أملاك الدولة وتكليف المحافظات والجهات المحلية باستكمال المستندات الثبوتية لإنشاء قاعدة بيانات في كل محافظة.

وذكرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرر خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن إدارات "الأملاك – الشئون الاقتصادية – الشئون القانونية – الشئون المالية – المتغيرات المكانية" للبدء فوراً في استكمال وتنفيذ الملفات الخاصة بأصول الدولة استعدادا لإطلاق المنظومة داخل محافظة الشرقية مطلع الشهر القادم، مؤكداً جاهزية المحافظة لإطلاق هذا المشروع لتعد من أولى المحافظات تطبيقاً لمنظومة إدارة أملاك الدولة وأصول الدولة.