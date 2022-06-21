اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية: مشروع ميكنة إدارة أملاك الدولة بالشرقية يحقق طفرة بالمحافظة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:42 ص
التنمية المحلية: مشروع ميكنة إدارة أملاك الدولة بالشرقية يحقق طفرة بالمحافظة محافظ الشرقية خلال الاجتماع
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التكنولوجية والمعلوماتية والتدريب، أن مشروع ميكنة إدارة أملاك الدولة والذى يتم تنفيذه في محافظة الشرقية، يحقق طفرة كبيرة داخل المحافظة من خلال إدخال كافة البيانات الخاصة بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والأصول المملوكة للدولة سواء المسجلة وغير المسجلة وذلك لحفظ الحقوق وحفاظاً على المال العام.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التكنولوجية والمعلوماتية والتدريب والدكتور محمود فخر الدين مدير عام  الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وممثلين عن وزارتي الاتصالات والإنتاج الحربي، وذلك لبحث ومناقشة آلية لإنشاء منظومة ميكنة إدارة أملاك الدولة ، فى إطار  تكليفات رئيس الجمهورية بالاستمرار في إنشاء منظومة إدارة أملاك الدولة وتكليف المحافظات والجهات المحلية باستكمال المستندات الثبوتية لإنشاء قاعدة بيانات في كل محافظة. 
 
وذكرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرر خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن إدارات "الأملاك – الشئون الاقتصادية – الشئون القانونية – الشئون المالية – المتغيرات المكانية" للبدء فوراً في استكمال وتنفيذ الملفات الخاصة بأصول الدولة استعدادا لإطلاق المنظومة داخل محافظة الشرقية مطلع الشهر القادم، مؤكداً جاهزية المحافظة لإطلاق هذا المشروع لتعد من أولى المحافظات تطبيقاً لمنظومة إدارة أملاك الدولة وأصول الدولة.

ميكنة إدارة أملاك الدولة بالشرقية

تقنين الأراضى

اخبار مصر

التنمية المحلية

المحليات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة