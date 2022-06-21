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التنمية المحلية تنشر صور مشروعات حياة كريمة فى 5 محافظات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:15 ص
التنمية المحلية تنشر صور مشروعات حياة كريمة فى 5 محافظات مشروعات حياة كريمة فى المحافظات
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة التنمية المحلية، صور لعدد من المشروعات المنفذة في محافظات: "سوهاج والغربية وبنى سويف والمنيا وأسوان"، ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "مبادرة الرئيس حياة كريمة"، مؤكدة أن مشروعات المبادرة تشهد تقدما ملحوظا في التنفيذ فى كافة مجالات التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات في المبادرة.
 
وأكدت الوزارة أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والالتزام بالبرنامج الزمني، لضمان تحقيق أهدافها من تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة للمواطنين. 
 
ووجه وزير التنمية المحلية الوحدة المركزية لحياة كريمة وأجهزة الوزارة المعنية نحو تكثيف التنسيق والمتابعة مع المحافظات، بهدف دعم أجهزة الإدارة المحلية لاستيفاء كافة متطلبات دعم المشروعات وتذليل المعوقات، وتقييم أداء قيادات وفرق الإدارة المحلية فى ضوء مستوى إنجازهم بمبادرة "حياة كريمة".
 
وأشار شعراوى، إلى أن التقرير يشير إلى الانتهاء من توفير 5015 قطعة أرض من إجمالى 5031 قطعة كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فى المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة وذلك بنسبة 99.7%، ومن بينها 390 قطعة جارى تسليمها بعد تحديد الصلاحية الفنية وإزالة بعض العوائق واستكمال الإجراءات القانونية.
 
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تنفذ حاليا المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى الفترة من 4 وحتى نهاية شهر يونيو الحالى، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.
 
أحد مشروعات حياة كريمة فى أسوان
أحد مشروعات حياة كريمة فى أسوان

مجمع الخدمات الحكومية فى إحدى قرى أسوان
مجمع الخدمات الحكومية فى إحدى قرى أسوان

مشروعات حياة كريمة فى الغربية
مشروعات حياة كريمة فى الغربية

مشروعات حياة كريمة فى المنيا
مشروعات حياة كريمة فى المنيا

مشروعات حياة كريمة فى بنى سويف
مشروعات حياة كريمة فى بنى سويف

مشروعات حياة كريمة فى سوهاج
مشروعات حياة كريمة فى سوهاج

 


حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

التنمية المحلية

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