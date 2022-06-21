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الإفتاء: من لم يستطيع تأدية فريضة الحج لعدم امتلاكه نفقات ليس آثم

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:57 م
الإفتاء: من لم يستطيع تأدية فريضة الحج لعدم امتلاكه نفقات ليس آثم دار الافتاء
إبراهيم حسان

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قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي ليس معه نفقات الحج لا يجب عليه تأدية الفريضة، حيث لا يجب أن يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته.
 
أضاف الورداني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc " مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن من لا يؤدي الحج بسبب عدم امتلاكه أموالا تساعده في الوصول إلى تأدية الفريضة، لا ينقص من إيمانه شيئا، مستشهدا بقول الله تعالى " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
 
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إذا كان شخصيا قادرا على الحج ماديا، ولم يستطيع الحج لظروف معينة تمنعه من الذهاب إلى الحج، ليس عليه إثم، وإذا انتوى شخص للذهاب إلى الحج ومنعته ظروف من الوصول إلى الأراضي المقدسة، هذا لا يعني أنه غضب من الله عليه، أما إذا انتوى آخر الحج وتوفاه الله فيجوز أن يؤدي عنه شخص آخر الفريضة.

عمرو الورداني

الحج

فريضة الحج

اخبار التليفزيون

موسم الحج



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