الأيدى الناعمة تروض المعدات الثقيلة.. أول بنت تقود لودر هيئة نظافة القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" الدورة التدريبية لهيئة نظافة القاهرة ، لتعليم طلاب الجامعات والمعاهد الفنية، قيادة المعدات والآلات الثقيلة، ضمن برتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى.

وفى هذا السياق أشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن الهيئة تنظم حاليًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وجهاز شباب الخريجين دورة تدريبية لعدد 150 طالبا من المعاهد العليا الصناعية.

وذكر رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن الدورة تشمل تدريب الطلاب على قيادة المعدات الثقيلة والكشف عن أعطال السيارات الميكانيكية والكهربية وتحسين المظهر العام لها، والتدريب على فنون الحياكة وتفصيل الملابس، مضيفًا أن الدورة سيحاضر فيها نخبة من قيادات الهيئة ووزارة التعليم العالى.