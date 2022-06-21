اليوم السابع
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الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور مقام الشهيد بالعاصمة الجزائرية.. صور

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:55 ص
الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور مقام الشهيد بالعاصمة الجزائرية.. صور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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قام الأمين العام لجامعة الدول العربية بزيارة إلى مقام الشهيد بالعاصمة الجزائرية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا تمهيدا للقمة العربية المقبلة والمقرر انعقادها في نوفمبر. 
 
 
ابو الغيط (3)
 
ونشر الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية صورا من الزيارة التي قام بها أبو الغيط لمقام الشهيد صباح الثلاثاء.
 
وكان قد أجرى وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية منفردة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذى وصل إلى الجزائر، فى زيارة عمل تدوم يومين.
 
الامين
 
 
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان، أن هذه الزيارة تندرج فى إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية، التى ستنعقد بالجزائر يومى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، وكذلك حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية، وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة.
 
الامين العام
 
 
ومن المنتظر أن يعقد لعمامرة مع أبو الغيط، اليوم الثلاثاء جلسة عمل موسعة تشمل وفدى الجانبين لمناقشة هذه المواضيع بإسهاب، والوقوف على التقدم الذى أحرزته مختلف المسارات التحضيرية لهذا الحدث العربى المهم، الذى سيعقد بالجزائر، تزامناً مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

ابو الغيط

الجزائر

الجامعة العربية

مقام الشهيد



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