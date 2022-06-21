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الأمير محمد بن سلمان: هدفنا الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:55 م
الأمير محمد بن سلمان: هدفنا الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية الأمير محمد بن سلمان
كتب أحمد عرفة

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أجرى الملك عبد الله الثانى العاهل الأردني والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي محادثات ثنائية في قصر الحسينية بعمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقدم العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات بين البلدين، كما أكد العاهل الأردني وولي العهد السعودي اعتزازهما بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد العاهل الأردني على الدور المحوري للسعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في دعم قضايا الأمة.

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على توطيد العلاقات الأخوية مع الأردن، قائلا: هدفنا هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: هناك فرص كبيرة في الأردن ستعود بالنفع على البلدين.

بدوره قال السفير الأردني بالرياض، إن السعودية داعم كبير للأردن وسيكون هناك اتفاقيات كثيرة.

 


عبد الله الثانى

محمد بن سلمان

الأردن

السعوديه

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