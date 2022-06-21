ارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بالمنيا.. لايف

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة المنيا لمتابعة آراء الطلبة، فى امتحان الإحصاء والاقتصاد فى ثانى أيام الامتحانات للشهادة الثانوية العامة.



وشهد اليوم الثانى من امتحانات الثانوية العامة فى المنيا، حالة من الهدوء أثناء أداء امتحان مادتى الإحصاء والاقتصاد، على فترتين، دون مشكلات.



وبدأ صباح اليوم فتح اللجان وتوزيع أوراق الامتحانات على الطلبة فى هدوء تام، وبتشديدات أمنية فى محيط اللجان.



وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد أعلنت أن عدد الطلاب 39108 طلاب موزعين على 114 لجنة عامة بالإضافة إلى لجنة المكفوفين وأخرى للسجون، دون تلقى غرف العمليات بالمراكز والمديرية، أى مشكلات أو شكاوى.



وأوضح محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أى شكاوى طوال ساعات الامتحانات اليوم، مشيرا إلى أن عملية انتظام سير الامتحانات تسير بانتظام والتزام.



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