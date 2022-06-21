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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:19 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 11957 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 3947 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1805 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2676 نقطة.

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