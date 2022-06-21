اتفرج على جمال حمام الغية.. زوج الحمام بـ3000 جنيه والكوكتيل بـ250 فى دمياط.. لايف

دمياط معتز الشربينى

غية تربية الحمام أو حمام الزينة هى من الهوايات المحببة لأعداد كثيرة من أبناء محافظة دمياط الذين يقبلون على شراء حمام الزينة والعصافير، حيث يقول مصطفى صلاح أحد أصحاب محلات بيع الطيور، إن حمام الزينة له أنواع كثيرة وغية تربية الحمام فى دمياط لها تاريخ طويل، وأشار إلى أن أغلب الحمام الموجود بالأسواق وارد الخارج، ويتم تجنيسه فى مصر للإنتاج المحلى وينتج أنواعا كثيرة.



وأضاف مصطفى صلاح: الحمام مثل الخيل له نسب وله تاريخ ونسب الحمام يحدد سعره بالسوق، وأضاف صلاح أن توجد أنواع مثل أحمر وزار وهى أصل تربية الحمام فى مصر، ويبلغ سعر الزوج 1200 جنيه والنمساوى يبلغ 3 آلاف جنيه للزوج، ويوجد أنواع النفاخ، وقشر البندق، كما يوجد أنواع الكوكتيل يبدأ الزوج بسعر 250 جنيها.



وأشار صلاح إلى أن سوق حمام الغية أو الزينة ينشط فى المناسبات ودخول الأعياد ومع رواج الحالة الاقتصادية باعتبار دمياط بلد صناعة وحرفى.















