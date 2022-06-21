اتحاد المصريين بالخارج: زيارة ولى العهد السعودى للقاهرة جاءت فى توقيتها

كتب محمود راغب

وصف عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج زيارة ولى العهد السعودي للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنها زيارة جاءت فى توقيتها تماما فى ظل التحديات التى تواجهها الأمة العربية فى الوقت الحالى، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، خاصة فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشرق الاوسط القريب من منطقة الصراع تحديات جديدة تتطلب التنسيق التام بين أكبر قوتيين عربيتين إقليمتيين فاعلتين فى المنطقة وهما مصر والسعودية.

ولفت عادل حنفي النظر، إلى أن موقف الدول العربية من الأزمة الروسية الأوكرانية اتسم بالعقلانية الشديدة، وأن الدول العربية ليست مضطرة للانحياز لطرف من أطراف الصراع، وأن مقتضيات الأمن القومي العربي هى أساس أى موقف سياسي.

وأكد حنفى أن السعودية تدعم الموقف المصري من ضرورة الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على التوقيع على اتفاق عادل وملزم فيما يخص ملف سد النهضة، وأن حقوق مصر التاريخية فى المياه لن تمس وهو موقف أكده الرئيس السيسي عدة مرات، وأعلنت السعودية دعمها اللامحدود ومساندتها للموقف المصري فى عديد المناسبات وفى أكثر من محفل دولى واقليمى.

وشدد حنفى، على أن مواقف الدولتين فى ليبيا ايضا تتسم بالتناغم فى ضرورة إجلاء جميع المرتزقة من الأراضي الليبية، وإجراء الانتخابات الليبية فى أقرب وقت ممكن حفاظًا على الاستقرار السياسي فى ليبيا، مضيفا أن ثوابت الدولتين الشقيقتين من القضية الفلسطينية لم تتغير وهى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القدس المحتلة والجولان والاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على تلك الأراضي فضلا عن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

وعن الملف الاقتصادي أكد عادل حنفي أن السعودية بها أكبر عدد من العمالة المصرية فى كل المجالات يقومون بدورهم على الوجه الأكمل سواء فى دعم اقتصاد بلدهم مصر أو فى المساهمة الخلاقة فى عملية النهضة الحقيقية التى شهدتها السعودية فى المرحلة الراهنة .

وأضاف: المرحلة المقبلة سوف تشهد تغيرا كبيرا للافضل فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية يتمثل فى القيام بمشروعات عملاقة فى مصر بدعم وتمويل سعودي سيكون لها دور فى توفير فرص عمل لألاف المصريين داخل مصر وليس خارجها فقط وهو ما سينعكس إيجابيا على الواقع الاقتصادى فى مصر لافتا إلى أن ضخ السعودية لودائع نقدية فى مصر ساهم فى التقليل من التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية .