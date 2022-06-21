إلغاء 315 رحلة بسبب إضراب خطوط بروكسل الجوية

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أعلنت شركة خطوط بروكسل الجوية أن الإضراب في "بروكسل إيرلاينز"، يوم الخميس والجمعة والسبت القادمين، (23 و24 و25 يونيو الجاري) سيؤدي إلى إلغاء نحو 315 رحلة جوية بما في ذلك 38 رحلة طويلة المدى مما سيكون له تأثير على ما يقرب من 40 ألف مسافر.



وذكرت قناة "آر تي بي إف" الاخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التخطيط مبدئيًا لـ 533 رحلة (بما في ذلك الرحلات المستأجرة) لنحو 70 ألفًا، وذلك خلال هذه الثلاثة أيام وبالتالي سيتم إلغاء رحلات أكثر من نصفهم.



وكانت شركة طيران بروكسل قد أعلنت في 16 يونيو الجاري أن طياري خطوط بروكسل الجوية وطاقم الطائرة سيضربون في 23 و24 و25 يونيو الجاري.

يذكر أن النقابات المشتركة في شركة الطيران قد قالت إن الطيارين وطاقم مقصورة الخطوط الجوية بروكسل سيضربون في 23 و24 و25 يونيو بعد تقديم إشعار إضراب لأجل غير مسمى للمضيفين والمضيفات، حيث قام السائقون بالفعل بنفس الشيء يوم الجمعة الماضي.