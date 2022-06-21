إقبال أطفال شمال سيناء على برنامج الأوقاف الصيفى فى 73 مسجدا

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مساجد شمال سيناء، إقبالا ملحوظا على المشاركة فى برنامج وزارة الأوقاف الصيفي للأطفال.

واعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء، موافقة وزارة الأوقاف عن انضمام 21 مسجدا جديدا للبرنامج الصيفي للأطفال، ليبلغ إجمالي المساجد التي يتم بها النشاط الصيفي للأطفال 73 مسجدًا.

وتنفذ الفعاليات بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع وهى الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر مباشرة، ويستمر حتى نهاية العطلة الصيفية.

ويشتمل البرنامج الصيفي للأطفال بالمسجد على تدريس وحفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، وتعليم بعض الآداب العامة، ودروس فى السيرة النبوية.

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، انه تحقيقا لرغبات الأهالي بتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، وافقت وزارة الأوقاف على مشاركة (29) مسجد لإقامة فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال.

كما اعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء بدءًا للمحفظين المعينين على درجة مالية.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية اوقاف شمال سيناء، انه تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف بعودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء، يواصل المحفظون المعينون على درجة مالية بالأوقاف عملهم فى التحفيظ بالمساجد التي يعملون بها، ومقررا ان يتواصل حتى نهاية العطلة الدراسية الصيفية.











