إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح واشتباه كسور، منذ قليل، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية قمبش في محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية قمبش في مركز ببا ببني سويف، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث ورفع آثارها.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق ب3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى: محمد حسن ربيع، 18 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، و اسلام إبراهيم محمد، 24 سنة، مصاب اشتباه الإرتجاج، و علي كمال علي، 18 سنة، مصاب جروح و كدمات، و محمد عمران سيد، 25 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، و مصطفى عمران أحمد، 19 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات .