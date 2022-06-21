اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى بقنا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:25 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى بقنا حادث - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي، وأسفر الحادث عن إصابة ابوالعباس عبادي محمد، 40 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات، ومحمد بخيت على، 20 عاما، اشتباه كسر باليد، وحسام علواني مرتضى، 27 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



 

 


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