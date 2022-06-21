اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:57 ص
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إصابة مزارع بنزيف فى المخ فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:41 ص
إصابة مزارع بنزيف فى المخ فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج امن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى سوهاج الجامعى مزارع مصابا باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وذلك عقب قيام مزارعين آخرين بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات المصاهرة بدائرة مركز جزيرة شندويل فى سوهاج.

 

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة مزارع باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقله للمستشفى الجامعى.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث جزيرة شندويل بوصول المدعو محمود م ع ع 22 سنة مزارع ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصاباً " إشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ".

 

وبسؤال شقيقه المدعو محمد م ع ع 26 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية أتهم كل من محروص ع ع ز 47 سنة مزارع ونجله على م ع ع 23 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية بالتعدى على شقيقه المذكور بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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