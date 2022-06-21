إصابة طفلين بطلقات خرطوش في مشاجرة بقنا

قنا - صابر سعيد

أصيب طفلان، اليوم، الثلاثاء، بطلقات خرطوش في مشاجرة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لضبط الجناة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طفلين بطلقات خرطوش في مشاجرة بقرية الكرنك بأبوتشت، وأسفرت المشاجرة عن إصابة سيف.أ، 9 سنوات، ومصطفي.أ، 6 سنوات، وتم نقلهم للمسشتفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل المصابين إلى مستشفى فرشوط ومنها إلي قنا الجامعي لتلقى العلاج اللازم.