اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:49 ص
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إصابة شخصين فى هجوم "غامض" بمدينة فاستيراس السويدية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:43 ص
إصابة شخصين فى هجوم "غامض" بمدينة فاستيراس السويدية الشرطة السويدية - صورة أرشيفية
وكالات

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أصيب شخصان على الأقل في هجوم غامض وقع في وسط فاستيراس السويدية صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع العين الإخبارى، فقد هاجم شخص يحمل سكينًا بالقرب من مركز تجاري بعض الأشخاص وأصاب شخصين بجروح خطيرة.

وقالت صحيفة "أفتونبلاديت" نقلا عن مصادر لم تكشف عنها إن المصابين طعنا بسكين.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في وسط فاستيراس، وهي بلدة تقع على مسافة 90 كيلومترا من ستوكهولم.

وأطلق العديد من المتصلين ناقوس الخطر بشأن الحادث، ولم تستطع الشرطة في البداية استبعاد احتمال وقوع المزيد من الضحايا، وذكروا كذلك أنهم اعتقلوا أحد المشتبه بهم.

وتعتقد الشرطة وجود جناة آخرين، كما صرح المتحدث باسمها لوسائل الإعلام المحلية.

وتقول وسائل إعلام محلية، إن أشخاصا أبلغوا الشرطة بالحادثة في الساعة 08.34 بالتوقيت السويدي، فيما يعمل عدد كبير من دوريات الشرطة على القضية.

 


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