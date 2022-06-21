اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:13 م
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بترعة المنصورية بمنطقة أبو النمرس

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:31 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بترعة المنصورية بمنطقة أبو النمرس انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة بترعة المنصورية أمام مدرسة أحمس بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس فى الجيزة.

 

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بترعة المنصورية أمام مدرسة أحمس بقرية زاوية أبو مسلم ووجود مصابين.

 

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية تحت إشراف العقيد محمد مختار مفتش فرقة مباحث الجنوب، تنسيقًا مع مجلس المدينة الذي دفع بالمعدات اللازمة بموقع الحادث، وأسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وجرى انتشال السيارة بواسطة معدات مجلس المدينة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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