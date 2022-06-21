إشادات بجودة الملاعب وحسن التنظيم فى نهائى دورى الجولف.. والاتحاد المصرى: نادى مدينتى للجولف يستضيف بطولات دولية الفترة القادمة.. فيديو

استضاف نادى مدينتى للجولف نهائى بطولة دورى الجولف المصرى لعام 2021 -2022، التى ينظمها الاتحاد المصرى للجولف برعاية مجموعة طلعت مصطفى، وسط إشادات قوية بمستوى التنظيم وجودة الملاعب التى تضاهى مثيلاتها العالمية.

وأكد اللاعبون وعدد من المتخصصين والخبراء أن ملاعب مدينتى بتصميماتها المعتمدة دوليا، جعلتها الأفضل لاستضافة الجولة النهائية، حيث ساهمت فى بلوغ مستوى منافسة قوى بين اللاعبين، كما أن الاهتمام باعمال الصيانة الدورية رفع من كفاءة الملعب وحافظ على نضارة النجيل طوال العام.

وقال تيمور أبو الخير، نائب رئيس الاتحاد المصرى للجولف وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية، أن البطولة شارك فيها نحو ثمانى أندية، لافتا الى أن ملاعب نادى جولف مدينتى جاءت متوافقة مع المعايير والاشتراطات الدولية مع يجعلها الأقدر لاستضافة البطولات الدولية التى يعتزم الاتحاد تنظيمها الفترة المقبلة.

وأثنى رافايل ريموند لاعب نادى نيو جيزة، قائلًا:"تصميم ملعب نادى مدينتى للجولف مميز جدًا، وصيانة أرض الملعب جيدة، وكل شيء جيد".



نادى مدينتى للجولف (1)



نادى مدينتى للجولف (2)