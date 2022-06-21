إحالة 159 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة بالدقهلية

فريق المحافظات

استمرت محافظة الدقهلية فى تكثيف الحملات التموينية، لمحاربة الغش التجارى، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار، ومنع الغش التجارى والاحتكار.

يأتى هذا فى إطار توجيهات الدولة المصرية، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وقال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على الأسواق والمحلات والمخابز، أسفرت عن تحرير 159 محضرا بالمخالفات المتنوعة، والتى تم ضبطها بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذى عرضه وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمحلات والمخابز بمراكز ومدن منية النصر والسنبلاوين والمنصورة وميت غمر وبني عبيد والمطرية وطلخا ودكرنس وشمل المرور أيضا محلات الجزارة بالتنسيق والتعاون مع وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري.

وأضاف وكيفل الوزارة، أن المحاضر التي تم تحريرها كانت عبارة عن 26 محضر نقص وزن لرغيف الخبز و 16محضر مواصفات و7 محاضر تصرف في دقيق مدعمو 10محاضر عدم وجود قائمة و 5محاضر توقف عن الإنتاج و1 مبيعات وهميةو 23محضر عدم اعلان عن الاسعار و11 محضر عدم حمل شهادةصحية و 2محضر ذبح خارج السلخانة و2محضر سلع بدون فواتير و3محاضر سلع مجهولة المصدر و3 محاضر تجميع سلع مدعمة و 32 محضر عدم توريد أقماح و 4 مزاولة نشاط بدون ترخيص و 5 محضر بيع بأزيد من السعر 4 محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين و3 محاضر مخالفة قانون حماية المستهلك و1محضر غش تجاري و1محضر إعاقة عمل الحملات.



وأضاف انه تم التحفظ على 41 شيكارة دقيق مدعم و30 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة و3 طن ذرة مجروشة و350 قرص برجر و300 لتر بنزين وكميات من السلع التموينية و2 طن فول و2.5 طن جبن بالاضافة الي كميات كبيرة من الاقماح التي لم يتم توريدها.



وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



















