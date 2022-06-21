وجرت خلال اللقاء - الذي عُقد في مكتب حسين الشيخ بمدينة رام الله - مناقشة الاعتداءات المستمرة من قِبل المستوطنين الإسرائيليين وإرهابهم على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس، والتي من شأنها أن تعيق حل الدولتين، وضرورة وجود أفق سياسي ينهي الاحتلال ويفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.



وثمَّن حسين الشيخ العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين دولة فلسطين واليونان.



من جانبه، أكد إفانجيلوس فليراس علاقات الصداقة التاريخية القوية بين اليونان وفلسطين، مشددًا على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق القرارات الأممية والشرعية الدولية.