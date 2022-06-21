أمن القاهرة يضبط عشيق "سيدة عين شمس" بعد سقوطها من الطابق السادس

كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عشيق سيدة عين شمس، بعد سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس، هربا من زوجها بعد ضبطها في وضع مخل.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة غموض وملابسات مصرع ربة منزل من شرفة شقتها بالطابق السادس بمنطقة عين شمس، وتبين أن المتوفية ضبطها زوجها في وضع مخل وحاولت الفرار منه الا انها سقطت من شؤفة منزلها.

تلقى قسم عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعي "مي. ع.ز" في العقد الثالث من عمرها إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زوجها وأسرتها وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.