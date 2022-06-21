أشهر شارع في الغردقة.. "ممشى شيرى" أكبر مكان لتنزه المصريين والأجانب مساءً

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد تلفزيون اليوم السابع، إقبال المواطنين على المتنزهات والأماكن الترفيهية فى مدينة الغردقة خلال فترات المساء، وكان من بين تلك المتنزهات ممشى شارع شيرى، أشهر شوارع الغردقة وأكثرها من حيث إقبال المواطنين والأجانب عليها فى فترات المساء.

ويقبل على ممشى شارع شيرى بالغردقة الذى يصم عدد كبير من المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمطاعم والبازرات السياحية جميع زوار مدينة الغردقة خاصة من المصريين والاجانب كذلك، حيث انه من الشوارع الشهيرة فى الغردقة التى تم تطويرها لتصبح اهم ممشى سياحى بالمدينة السياحية.

وكان شارع شيرى أهم الشوارع التجارية فى مدينة الغردقة والتى كانت تنظم شركات السياحة رحلات اليها حيث كان تلك المحال لبيع كل شىء سياحى وشعبى، وكانت قامت محافظة البحر الأحمر بتغييره من شارع سياحى كانت تمر بقلبه السيارات للوصول ما بين شارع المدارس وشارع الشيراتون أكبر شوارع الغردقة، إلى ممشى سياحى ليكون متنزها آمنا للسياح خلال التجول به وكذلك للمواطنين المقيمين وزائرى الغردقة.

وأصبح ممشى شيرى فى مدينة الغردقة من أكبر المتنزهات الأجانب والمصريين فى الغردقة حيث تأتى اليه أعداد كبيرة من الأسر لقضاء وقت ممتع مع أولادهم واستمتاع الأبناء باللعب فى أمان تام بعدما تم منع مرور السيارات بالممشى ووضع بوابات جمالية من جميع المخارج الفرعية للممشى مع وجود دائم لرجال الأمن بداخله للتواجد السريع فى حالة الطوارئ.

وافتتح ممشى شيرى فى عام 2018، حيث تم إنشاؤه وتحويلة من شارع إلى ممشى سياحى فى عهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، حيث وصلت تكلفته 11 مليون جنيه، وأصبح بعد افتتاحه أهم المتنزهات السياحية بمدينة الغردقة.

ويضم ممشى شيرى السياحى كافتيريات ومناطق مفتوحة ومسارات مشاة، وكذلك مقاعد ودورات المياه وكانت تنظم محافظة البحر الأحمر بداخله احتفالات ترفيهية خلال أيام الأعياد لإدخال البهجة على الأطفال والكبار وسط جو من المرح والسعادة، كما قدمت عروضا استعراضية للفنون الشعبية والفلكلور بشكل منتظم بالتنظيم مع قصر ثقافة الغردقة.