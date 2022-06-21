اليوم السابع
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أسقف إيبارشية ميت غمر يصلى قداس ختام نهضة رئيسى الملائكة.. صور

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:07 م
أسقف إيبارشية ميت غمر يصلى قداس ختام نهضة رئيسى الملائكة.. صور جانب من القداس
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهى، بكنيسة الشهيد مار جرجس بصهرجت الكبرى، ضمن ختام نهضة رئيسى الملائكة ميخائيل وغبريال.

وتعامدت الشمس أثناء القداس على مذبح الكنيسة الرئيسى، حيث يأتى التصميم المعمارى للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة يحدث فى 3 مناسبات كنسية وهى:

- عيد الملاك ميخائيل 12 بؤونه / 17 يونيو على مذبح الملاك القبلى.

- عيد الشهيد مارجرجس فى 16 أبيب / 23 يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ 88 في القرن الـ 15) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسى.

- عيد السيدة العذراء فى 16 مسرى / 22 أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحرى.

ويُذكر أن الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بعيد تكريس كنيسة باسم رئيس الملائكة غبريال.

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 جانب من القداس 

 

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 الأنبا صليب 

 

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 جانب من القداس 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الشهيد مار جرجس

مذابح الكنيسه



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