أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-6-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-6-2022.



إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.



البورصة تخسر 221 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، بعد هبوط 3 جلسات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 340.7 مليون ورقة مالية بقيمة 642.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.1 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.8%، والعرب على 8.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.27%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 166.5 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 58.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، 59.9 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 9697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1726 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3922 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2680 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3735 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.036 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.50%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 9.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 0.844 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.76%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 72.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.22%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 18.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.12%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر-1 بسعر إغلاق 0.565 جنيه بنسبة تراجع بلغت 47.20%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 11.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 5.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 11.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.739 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.54%.