أسرة "يحيى" ضحية المنيب: كان بيطمن على شقيقه فقلتوه بالأسلحة البيضاء

كتب بهجت أبو ضيف

كشف أفراد أسرة شاب قتله عدد من الأشخاص، بمنطقة المنيب في الجيزة كواليس الحادث، وذكروا لـ"اليوم السابع"، أن المجني عليه "يحيى" يعمل في مغسلة خاصة بوالده، وشقيقه يمتلك سيارة ميكروباص يعمل عليها بموقف سيارات مجاور للمغسلة، وخلال تواجد شقيقه بالموقف لتحميل الركاب، حضر عدد كبير من الأشخاص واعتدوا بالضرب على سائق، بسبب خلافات بينهم.

أضافوا أن المجني عليه اعتقد أن هؤلاء الأشخاص يتشاجرون مع شقيقه، فتوجه للاطمئنان عليه، إلا أن المتهمين اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابته بعدة طعنات، وحاول شقيقه السائق الدفاع عنه دون جدوى، وعقب انصراف المتهمين وهروبهم، تم نقل المجني عليه إلى مستشفى أم المصريين، ثم تحويله إلى مستشفى قصر العيني، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وطالب أفراد أسرة المجني عليه بالقصاص من مرتكبي الجريمة، وأشاروا أن رجال المباحث ألقوا القبض على عدد منهم، وجاري مطاردة باقي المتهمين.