أستاذ فلك: اليوم يشهد أطول نهار فى السنة.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك ب المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أننا سنكون على موعد اليوم 21 يونيو مع الانقلاب الصيفي ، حيث يحدث الانقلاب الصيفي في هذا الموعد كل عام .

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه فى هذا اليوم يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس ، والتي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالا عن خط الاستواء حيث تكون اشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة .

وتابع: ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا (المسمى بالانقلاب الصيفي حيث اطول نهار في السنة) في نصف الكرة الشمالي وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (المسمى بالانقلاب الشتوي حيث اطول ليل في السنة) في نصف الكرة الجنوبي .