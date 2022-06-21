أحكام متفاوتة لـ 23 متهما وبراءة 61 آخرين بقضية "أحداث عنف سمالوط"

المنيا-حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا ، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ وعضوية المستشارين احمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفى ومحمد أبوزيد وكيل النيابة وأمانة سر اندراوس فهمى وعلى حسن، بمعاقبة 23 متهما بأحكام متفاوتة من 3 سنوات إلى السجن المؤبد وبراءة 61 آخرين في أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط عام 2013.

وقضت المحكمة ببراءة 61 متهما فى القضية وانقضاء الدعوى بالوفاة لأحد المتهمين، كما شملت الأحكام 6 متهمين حضورى توكيل إدانات و12 متهما غيابيا منهم 5 مؤبد و7 متهمين 15 سنة، و5 حضورى شخصى إدانات منهم 2 متهمين 15 سنة و2 آخرين 10 سنوات ومتهم 3 سنوات، وذلك فى القضية رقم 7075/2015 ج مركز سمالوط وكلى 435/5 والمعروفة إعلاميا بأحداث مركز سمالوط، والتى وقعت عقب فض اعتصام رابعة.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات قد أحال 148 متهما الي الجنايات بتهم من بينها الانتماء إلي جماعة محظورة والمشاركة في تخريب وحرق منشآت حيوية وشرطية وقضائية.