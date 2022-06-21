اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 04:35 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط يشيد بجهود الجزائر استعدادا للقمة العربية.. صور

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:33 م
أبو الغيط يشيد بجهود الجزائر استعدادا للقمة العربية.. صور أبو الغيط ووزير الخارجية الجزائرى
بيشوى رمزى

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عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حيث ناقشا الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، وعدد من القضايا المرتبطة بالشأن العربي.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي للأمين العام على موقع "تويتر"، أشاد أبو الغيط بالجهود التي تبذلها الجزائر وبالأفكار التنظيمية المطروحة، بغية تمكين القادة العرب من مشاركة الجزائر أفراحها بمناسبة الذرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية ، واستلهام هذا التاريخ المجيد لبلورة رؤية طموحة ترقى إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية.

جانب من المحادثات
جانب من المحادثات
الأمين العام ووزير الخارجية الجزائرى
الأمين العام ووزير الخارجية الجزائرى
أبو الغيط ووفد الجامعة العربية
أبو الغيط ووفد الجامعة العربية
الوفدان العربي والجزائر
الوفدان العربي والجزائر

 


الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

رمطان لعمامرة



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