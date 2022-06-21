أبو الغيط بعد لقائه مع الرئيس الجزائرى: لمست الجهد المبذول لإنجاح القمة العربية

بيشوى رمزى

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل في القصر الجمهوري بالجزائر الأمين العام أحمد أبو الغيط .

وأوضح المتحدث ان اللقاء تناول مجمل القضايا العربية حيث حرص ابو الغيط علي الاستماع باهتمام لرؤية الرئيس الجزائري للاوضاع العربية وخاصة مناطق الأزمات وكيفية مواجهة التحديات العالمية والاقليمية المحدقة بالعالم العربي.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك القمة العربية المرتقبة في الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل، والموضوعات المطروحة على أجندتها والتي تشمل طيفا واسعا من القضايا والأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل تفعيل العمل المشترك على الصعيد العربي.

ونقل المتحدث عن ابو الغيط قوله ان " اللقاء مع الرئيس الجزائري كان متميزاً ومفيداً، ولمست عزم الجزائر على تقديم كل مساهمة وجهد ممكن من أجل إنجاح القمة العربية المقبلة، والتي تعقد بعد ثلاث سنوات من القمة الثلاثين الاخيرة في تونس 2019.. كما يتوافق تاريخها مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورتها التحريرية المجيدة".