اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

23 محضرا جديدا للممتنعين عن توريد محصول القمح فى قنا

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:58 م
23 محضرا جديدا للممتنعين عن توريد محصول القمح فى قنا توريد القمح - ارشيفيه
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن تحرير 23 محضرا جديدا لامتناع عن توريد كميات من محصول القمح بإجمالي كمية 145 أردبا بمراكز أبو تشت وفرشوط ونجع حمادي وذلك لعدم قيام هؤلاء المزارعين بتسليم كميات القمح المقررة عن المساحة المزروعة بالمخالفة للقانون ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.

 

وأكد الداودي، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الوزارية والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده إلى الشون والصوامع المجهزة لذلك، ومنع تداوله في السوق المحلي أو بين المحافظات، إلا وفق الضوابط المقررة، لضمان توريد أكبر كمية من المحصول هذا الموسم، مشددا على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

 

ووجه محافظ قنا بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، باعتبار الأمر قضية قومية وموسماً استثنائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 
 


 

 


توريد قمح

محاضر مخالفين

تموين قنا

محافظ قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

حوافز التشجيع ترفع معدلات توريد القمح المحلى إلى 4 ملايين طن حتى الآن.. استلام المحصول فى 450 مركزا ونقطة تجميع بكل محافظات الجمهورية.. وتحرير محاضر لغير الملتزمين بتوريد الكميات المقررة

السبت، 18 يونيو 2022 07:00 ص

تحرير 61 محضرا للمزارعين لعدم توريد القمح بمركز المحلة.. صور

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:19 م

تحرير 67 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة امتنعوا عن توريد القمح للصوامع

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:57 م

إقبال متزايد على توريد القمح بالشرقية.. واستقبال 101.95% من المستهدف بدمياط

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:04 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة