23 محضرا جديدا للممتنعين عن توريد محصول القمح فى قنا

وأكد الداودي، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الوزارية والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده إلى الشون والصوامع المجهزة لذلك، ومنع تداوله في السوق المحلي أو بين المحافظات، إلا وفق الضوابط المقررة، لضمان توريد أكبر كمية من المحصول هذا الموسم، مشددا على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

ووجه محافظ قنا بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، باعتبار الأمر قضية قومية وموسماً استثنائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

