127حالة تصالح على مخالفات البناء و42 حالة تقنين أوضاع لأهالي مدينة أبورديس

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على 7 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، "نموذج 10" لأهالى مدينة أبورديس.

وذلك خلال عرض مبروك الغمرينى رئيس مدينة أبو رديس، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة أبورديس 127 حالة تصالح.

كما صدق المحافظ على 2 عقود تقنين أوضاع بعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ليصبح عدد حالات تقنين الأوضاع المصدق عليه 42 عقد تقنين أوضاع.