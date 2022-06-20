يبدأ غدا.. الأرصاد تكشف تفاصيل صيف 2022 وأهم توقعاته

كتب ــ محمود راغب

من المنتظر أن يبدأ فصل الصيف فلكيا غدا الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري (يوليو وأغسطس).

وتابعت هيئة الأرصاد: وأحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

وتشير التوقعات الفصلية لدى الهيئة، إلى أن يكون متوسط درجات الحرارة في صيف هذا العام أعلى من المعدلات الطبيعة بقيم تتراوح من ( 1 : 2 ) درجة مئوية ويكون قريب الشبة بصيف العام الماضي .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.